服务快讯!!台湾离岸人民币银行同业拆款利率(CNT TAIBOR)****

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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配合台湾地区人民币离岸市场之进一步发展，汤森路透获财团法人台北外汇市场发展基金会(TFEMDF)委任，自2014年9月1日起，将提供台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)。
汤森路透页面 以及代码 将于每交易日上午11点15分公布当天各期别的指标利率。此外，汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon亦将同步开始收纳CNT TAIBOR之历史资料，您可以利用Eikon撷取相关历史资料及图形 。
这个利率基准为市场提供一个正式的参考基准，作为人民币贷款、利率合约及衍生性产品定价的一个有利的参考。该利率基准计算是基于15家银行提供当日的利率，9月1日（星期一）起于每个台湾交易日上午11时15分发布。各银行提供的利率报价，将同时揭示于页面 和 。
撷取台湾货币市场相关资料，您可在汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon中，直接键入下列页码或代码后即可：
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT