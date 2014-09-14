服务快讯!!台湾离岸人民币银行同业拆款利率(CNT TAIBOR)****

亲爱的客户，您好。

配合台湾地区人民币离岸市场之进一步发展，汤森路透获财团法人台北外汇市场发展基金会(TFEMDF)委任，自2014年9月1日起，将提供台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)。

汤森路透页面 以及代码 将于每交易日上午11点15分公布当天各期别的指标利率。此外，汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon亦将同步开始收纳CNT TAIBOR之历史资料，您可以利用Eikon撷取相关历史资料及图形 。

这个利率基准为市场提供一个正式的参考基准，作为人民币贷款、利率合约及衍生性产品定价的一个有利的参考。该利率基准计算是基于15家银行提供当日的利率，9月1日（星期一）起于每个台湾交易日上午11时15分发布。各银行提供的利率报价，将同时揭示于页面 和 。

撷取台湾货币市场相关资料，您可在汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon中，直接键入下列页码或代码后即可：

页码／代码 主要内容

================ =====================================

CNT TAIBOR benchmark索引页

CNT TAIBOR benchmark代码

CNT TAIBOR benchmark页面

-03 CNT TAIBOR benchmark各银行利率报价汇整页面

台币市场相关资讯索引

台湾市场假期资讯

货币市场索引页面

以上资讯，您可同时参阅汤森路透DN077467(here)之英文说明。路透公司网站亦提供【服务快讯】下载服务，请连结至汤森路透线上客户服务Customer Zone网页：customers.reuters.com/。