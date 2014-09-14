服务快讯!!台湾离岸人民币银行同业拆款利率(CNT TAIBOR)****

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
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配合台湾地区人民币离岸市场之进一步发展，汤森路透获财团法人台北外汇市场发展基金会(TFEMDF)委任，自2014年9月1日起，将提供台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)。
汤森路透页面 以及代码 将于每交易日上午11点15分公布当天各期别的指标利率。此外，汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon亦将同步开始收纳CNT TAIBOR之历史资料，您可以利用Eikon撷取相关历史资料及图形 。
这个利率基准为市场提供一个正式的参考基准，作为人民币贷款、利率合约及衍生性产品定价的一个有利的参考。该利率基准计算是基于15家银行提供当日的利率，9月1日（星期一）起于每个台湾交易日上午11时15分发布。各银行提供的利率报价，将同时揭示于页面 和 。
撷取台湾货币市场相关资料，您可在汤森路透新一代桌面金融服务信息产品Eikon中，直接键入下列页码或代码后即可：
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5