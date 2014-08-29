《技术分析》中国股市沪综指继续构筑短期头部

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
作者 曾祥进
路透北京8月29日 - 中国股市沪综指 本周震荡下跌，周五有所反弹，成交量整体呈现萎缩递减。技术面显示，大盘高位震荡趋跌，构筑短期头部进入尾声阶段，后市仍将有反复下探动作；中线看，回抽下跌行情逐步展开，未来存在一定跌幅。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪指本周自一个半月以来首次跌破20日均线后，卖压有所放大，技术面开始趋弱，周五受30日均线支撑反弹，但成交额继续萎缩，显示回升动力不足，2,220点以上的压力已成型并不断积累，短期头部的特征愈发明显。
上周沪指则在2,230点上方顺利完成诱多冲顶，其上较大的成交量显示此前主力获利筹码已顺利出脱，本周大盘跌向该上升楔形的起始位置，并回补8月8日形成的2,194点跳空缺口，整体看，2,200点之上的短期头部构筑正接近尾声。
预计随着下周新股申购资金的解冻，2,200-2,220区间的震荡还将延续，但若成交量未现放大并持续回落至千亿元以下，则大盘震荡完毕后或向下突破30日均线，正式展开下跌行情，位于2,190点附近的支撑有效下破后大盘将继续震荡下跌，目标随后指向2,135点一线。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周出现七周来首个周阴线，盘中一度下破5周均线并抹去前两周涨幅，尽管周五拉回5周均线之上收盘，但调整势头已成，后市将再度下试该线（下周位于2,218点附近）并最终跌破可能性大，另大盘与其他周均线乖离率仍然较大，中线面临持续下拉压力。
本轮上涨行情在周线图上留下两个跳空缺口，8月8日当周的2,194点缺口本周予以回补，而7月25日当周2,126点缺口成为数年来熊牛转换的突破型缺口的特征仍不充分，或将成为大盘中线回调的下一个重要目标。
由于沪指7月中旬以来的本轮上涨行情已走出数年来的中长期下跌通道，调整中只要不低于2,070点，则该轮中级上涨行情的性质便不会遭到破坏，大盘仍将持续努力以扭转2007年以来的这一轮熊市行情。（完） (审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.17%至860.17吨，周五为858.69吨。