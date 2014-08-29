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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 16:19 BJT

香港股市：恒指收平，中止三日连跌

路透8月29日 - 香港股市周五收平盘，部分受助于内地股市的强势，但企业财报表现不佳，限制大盘涨幅。港股此前三个交易日都下跌。

恒生指数 逆转早盘跌势，终场收平，报24,742.06点。恒生国企指数 升0.3%。

两股指本月分别下滑0.1%和1.5%，为四个月来首见月度下跌。(完)
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