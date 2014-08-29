《全球汇市》欧元走势依旧艰难，等候欧元区通胀报告

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
“失业率上升可能会削弱日本央行的预期，即就业市场改善将提振薪资和通胀，”三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida称。
“市场现在似乎对日本经济状况不太感兴趣，但年底时这种情况可能改变，因政府必须决定明年是否推进加税计划，”他补充道。
与此同时，本月澳元表现一枝独秀，兑其他主要货币几乎都上涨。
澳元兑欧元、日圆与新西兰元皆已触及2014年新高。澳元兑美元报0.9357，周四曾创下三周高点0.9374。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3167 1.3182 -0.11 -4.21 1.3745
美元/日圆 103.79 103.70 +0.09 -1.43 105.30
欧元/日圆 136.66 136.70 -0.03 -5.51 144.63
美元/瑞郎 0.9156 0.9151 +0.05 +2.55 0.8928
英镑/美元 1.6599 1.6584 +0.09 +0.26 1.6556
美元/加元 1.0851 1.0860 -0.08 +2.18 1.0620
澳元/美元 0.9355 0.9351 +0.04 +4.96 0.8913
新西兰元/美元 0.8388 0.8381 +0.08 +2.22 0.8206
欧元/瑞郎 1.2057 1.2061 -0.03 -1.74 1.2271
欧元/英镑 0.7934 0.7945 -0.14 -4.38 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1890 9.1894 -0.00 +3.86 8.8474
美元/挪威克朗 6.1883 6.1767 +0.19 +2.01 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/杜明霞/洪曦/孙茉莉/朱晓军/蔡美珍/田建华/张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。