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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 16:13 BJT

《全球汇市》欧元走势依旧艰难，等候欧元区通胀报告

“失业率上升可能会削弱日本央行的预期，即就业市场改善将提振薪资和通胀，”三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida称。

“市场现在似乎对日本经济状况不太感兴趣，但年底时这种情况可能改变，因政府必须决定明年是否推进加税计划，”他补充道。

与此同时，本月澳元表现一枝独秀，兑其他主要货币几乎都上涨。

澳元兑欧元、日圆与新西兰元皆已触及2014年新高。澳元兑美元报0.9357，周四曾创下三周高点0.9374。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3167 1.3182 -0.11 -4.21 1.3745

美元/日圆 103.79 103.70 +0.09 -1.43 105.30

欧元/日圆 136.66 136.70 -0.03 -5.51 144.63

美元/瑞郎 0.9156 0.9151 +0.05 +2.55 0.8928

英镑/美元 1.6599 1.6584 +0.09 +0.26 1.6556

美元/加元 1.0851 1.0860 -0.08 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9355 0.9351 +0.04 +4.96 0.8913

新西兰元/美元 0.8388 0.8381 +0.08 +2.22 0.8206

欧元/瑞郎 1.2057 1.2061 -0.03 -1.74 1.2271

欧元/英镑 0.7934 0.7945 -0.14 -4.38 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1890 9.1894 -0.00 +3.86 8.8474

美元/挪威克朗 6.1883 6.1767 +0.19 +2.01 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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