欧元区经济：德国财长称欧洲央行用尽货币政策手段，无对抗通缩工具

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透法兰克福8月29日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受彭博专访时表示，欧洲央行(ECB)没有对抗通缩的工具，货币政策已经用尽手段。
鉴于欧元区经济增长停滞，并且通胀率一直远低于欧洲央行目标2%，市场对于央行将采取新举措的预期不断升温。
但朔伊布勒周四对彭博表示，“坦白讲，我不认为ECB的货币政策有能对抗通缩的工具。”这篇专访于周五刊出。
他还补充称，内需正在推动德国经济增长，“因为我们拥有较高的消费者和投资者信心。”
朔伊布勒表示，欧洲央行能做的有其极限，“货币政策只能争取一些时间。”
“市场中的流动性并未过低，甚至还有些过高。因此，我认为货币政策已经穷尽手段，鉴于此，我们目前迫切需要的是投资，重建投资者、市场和消费者的信心。”（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.17%至860.17吨，周五为858.69吨。