版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 16:15 BJT

欧元区经济：德国财长称欧洲央行用尽货币政策手段，无对抗通缩工具

路透法兰克福8月29日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受彭博专访时表示，欧洲央行(ECB)没有对抗通缩的工具，货币政策已经用尽手段。

鉴于欧元区经济增长停滞，并且通胀率一直远低于欧洲央行目标2%，市场对于央行将采取新举措的预期不断升温。

但朔伊布勒周四对彭博表示，“坦白讲，我不认为ECB的货币政策有能对抗通缩的工具。”这篇专访于周五刊出。

他还补充称，内需正在推动德国经济增长，“因为我们拥有较高的消费者和投资者信心。”

朔伊布勒表示，欧洲央行能做的有其极限，“货币政策只能争取一些时间。”

“市场中的流动性并未过低，甚至还有些过高。因此，我认为货币政策已经穷尽手段，鉴于此，我们目前迫切需要的是投资，重建投资者、市场和消费者的信心。”（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐