《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月29日

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地 时间16:14时,1港元=0.79279人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-6.88%,高于上交易日收盘的-7.61%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.46 5.14 0.85 建设银行 4.02 5.76 0.88 中国银行 2.68 3.60 0.94 农业银行 2.43 3.58 0.86 招商银行 10.56 14.82 0.90 中信银行 4.28 4.89 1.10 交通银行 4.19 5.66 0.93 民生银行 6.26 7.28 1.08 中国人寿 14.96 22.25 0.85 中国平安 42.50 63.10 0.85 中国太保 19.24 29.10 0.83 中信证券 12.89 18.40 0.88 新华人寿 24.25 27.65 1.11 海通证券 9.82 12.38 1.00 华能国际 6.06 9.32 0.82 大唐发电 3.81 4.30 1.12 华电国际 3.64 5.40 0.85 中煤能源 4.26 4.72 1.14 中国神华 15.04 22.35 0.85 中国石油 7.89 11.00 0.90 兖州煤业 7.65 6.56 1.47 中国石化 5.53 7.86 0.89 上海石化 3.52 2.59 1.71 中海油服 19.83 22.95 1.09 中国铝业 3.60 3.29 1.38 江西铜业 13.33 13.70 1.23 洛阳钼业 7.35 5.25 1.77 紫金矿业 2.28 2.02 1.42 马钢股份 1.73 1.71 1.28 鞍钢股份 3.37 5.23 0.81 重庆钢铁 2.68 1.73 1.95 海螺水泥 17.27 28.00 0.78 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.40 北人股份 6.70 4.07 2.08 中联重科 4.63 4.83 1.21 金隅股份 6.29 5.78 1.37 中国国航 3.57 4.80 0.94 东方航空 2.61 2.63 1.25 南方航空 2.50 2.61 1.21 中国远洋 3.34 3.34 1.26 中海集运 2.67 2.21 1.52 中集集团 14.26 16.68 1.08 中海发展 5.21 5.46 1.20 宁沪高速 5.99 8.83 0.86 深高速 4.70 4.90 1.21 成渝高速 2.89 2.59 1.41 皖通高速 4.40 4.65 1.19 广深铁路 2.78 3.12 1.12 中国南车 5.12 6.99 0.92 中国交建 4.02 5.65 0.90 中国铁建 5.09 7.42 0.87 中国中铁 2.81 4.01 0.88 长城汽车 31.75 32.90 1.22 比亚迪 50.55 55.05 1.16 广汽集团 7.99 8.06 1.25 青岛啤酒 39.67 58.85 0.85 广州药业 26.81 27.00 1.25 新华制药 6.50 4.38 1.87 海信科龙 8.75 9.72 1.14 南京熊猫 9.80 6.61 1.87 晨鸣纸业 4.52 3.50 1.63 上海医药 12.95 15.90 1.03 中兴通讯 13.96 17.46 1.01 东方电气 12.77 12.94 1.24 潍柴动力 20.48 31.40 0.82 东北电气 4.18 2.36 2.23 经纬纺机 11.13 7.13 1.97 昆明机床 4.75 3.05 1.96 一拖股份 8.59 5.32 2.04 北辰实业 2.66 2.18 1.54 创业环保 8.08 5.28 1.93 中国中冶 1.88 1.90 1.25 金风科技 10.98 12.18 1.14 丽珠 48.13 49.15 1.24 万科 9.12 14.52 0.79 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。