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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月29日

路透香港8月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:14时,1港元=0.79279人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢
价为-6.88%,高于上交易日收盘的-7.61%.
  公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                     3.46            5.14           0.85
 建设银行                                     4.02            5.76           0.88
 中国银行                                     2.68            3.60           0.94
 农业银行                                     2.43            3.58           0.86
 招商银行                                    10.56           14.82           0.90
 中信银行                                     4.28            4.89           1.10
 交通银行                                     4.19            5.66           0.93
 民生银行                                     6.26            7.28           1.08
 中国人寿                                    14.96           22.25           0.85
 中国平安                                    42.50           63.10           0.85
 中国太保                                    19.24           29.10           0.83
 中信证券                                    12.89           18.40           0.88
 新华人寿                                    24.25           27.65           1.11
 海通证券                                     9.82           12.38           1.00
 华能国际                                     6.06            9.32           0.82
 大唐发电                                     3.81            4.30           1.12
 华电国际                                     3.64            5.40           0.85
 中煤能源                                     4.26            4.72           1.14
 中国神华                                    15.04           22.35           0.85
 中国石油                                     7.89           11.00           0.90
 兖州煤业                                     7.65            6.56           1.47
 中国石化                                     5.53            7.86           0.89
 上海石化                                     3.52            2.59           1.71
 中海油服                                    19.83           22.95           1.09
 中国铝业                                     3.60            3.29           1.38
 江西铜业                                    13.33           13.70           1.23
 洛阳钼业                                     7.35            5.25           1.77
 紫金矿业                                     2.28            2.02           1.42
 马钢股份                                     1.73            1.71           1.28
 鞍钢股份                                     3.37            5.23           0.81
 重庆钢铁                                     2.68            1.73           1.95
 海螺水泥                                    17.27           28.00           0.78
 洛阳玻璃                                     7.24            3.80           2.40
 北人股份                                     6.70            4.07           2.08
 中联重科                                     4.63            4.83           1.21
 金隅股份                                     6.29            5.78           1.37
 中国国航                                     3.57            4.80           0.94
 东方航空                                     2.61            2.63           1.25
 南方航空                                     2.50            2.61           1.21
 中国远洋                                     3.34            3.34           1.26
 中海集运                                     2.67            2.21           1.52
 中集集团                                    14.26           16.68           1.08
 中海发展                                     5.21            5.46           1.20
 宁沪高速                                     5.99            8.83           0.86
 深高速                                       4.70            4.90           1.21
 成渝高速                                     2.89            2.59           1.41
 皖通高速                                     4.40            4.65           1.19
 广深铁路                                     2.78            3.12           1.12
 中国南车                                     5.12            6.99           0.92
 中国交建                                     4.02            5.65           0.90
 中国铁建                                     5.09            7.42           0.87
 中国中铁                                     2.81            4.01           0.88
 长城汽车                                    31.75           32.90           1.22
 比亚迪                                      50.55           55.05           1.16
 广汽集团                                     7.99            8.06           1.25
 青岛啤酒                                    39.67           58.85           0.85
 广州药业                                    26.81           27.00           1.25
 新华制药                                     6.50            4.38           1.87
 海信科龙                                     8.75            9.72           1.14
 南京熊猫                                     9.80            6.61           1.87
 晨鸣纸业                                     4.52            3.50           1.63
 上海医药                                    12.95           15.90           1.03
 中兴通讯                                    13.96           17.46           1.01
 东方电气                                    12.77           12.94           1.24
 潍柴动力                                    20.48           31.40           0.82
 东北电气                                     4.18            2.36           2.23
 经纬纺机                                    11.13            7.13           1.97
 昆明机床                                     4.75            3.05           1.96
 一拖股份                                     8.59            5.32           2.04
 北辰实业                                     2.66            2.18           1.54
 创业环保                                     8.08            5.28           1.93
 中国中冶                                     1.88            1.90           1.25
 金风科技                                    10.98           12.18           1.14
 丽珠                                        48.13           49.15           1.24
 万科                                         9.12           14.52           0.79
                   
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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