台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦8月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元兑美元再度跌至8月低位1.3153美元，下看9月低点1.3105美元，以及1.3000区域的心理关卡。阻力位在已跌破的支撑线位置1.3267与1.3333/36附近，进一步阻力在三个月下行趋势线的1.3397。只要仍低于此处，则下行压力应会持续。
美元/日圆：美元兑日圆触及61.8%费波纳奇回档位103.66日圆后反弹，升向4月高位104.13。103.66下方的小型支撑位在7月高位103.15附近。现有8月高位104.49被视为上攻2014年高位105.45前的最后防线。只要美元兑日圆维持高于现有8月低位101.51，我们将维持看多。
英镑/美元：英镑兑美元快速下跌，滑落至四个月低位1.6537美元后，从此处回升至接近61.8%回档位1.6611，不过目前为止在此回档位受阻。连同23.6%回档位及两个月下行趋势线位置1.6629，未来几天应该仍会抑制走势。若此处遭突破，将重新上看200日移动均线切入位1.6691。只要仍受此处压制，英镑整体将偏向卖盘。目前8月低位1.6537下方有3月低点及78.6%回档位1.6467/54。我们预计较长线将回跌至1.6000。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3169 1.3182 -0.10 -4.19 1.3745
美元/日圆 103.80 103.70 +0.10 -1.42 105.30
欧元/日圆 136.69 136.70 -0.01 -5.49 144.63
美元/瑞郎 0.9154 0.9151 +0.03 +2.53 0.8928
英镑/美元 1.6599 1.6584 +0.09 +0.26 1.6556
美元/加元 1.0851 1.0860 -0.08 +2.18 1.0620
澳元/美元 0.9357 0.9351 +0.06 +4.98 0.8913
新西兰元/美元 0.8390 0.8381 +0.11 +2.24 0.8206
欧元/瑞郎 1.2056 1.2061 -0.04 -1.75 1.2271
欧元/英镑 0.7932 0.7945 -0.16 -4.40 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1839 9.1894 -0.06 +3.80 8.8474
美元/挪威克朗 6.1839 6.1767 +0.12 +1.94 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。