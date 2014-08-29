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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 16:38 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元兑美元再度跌至8月低位1.3153美元，下看9月低点1.3105美元，以及1.3000区域的心理关卡。阻力位在已跌破的支撑线位置1.3267与1.3333/36附近，进一步阻力在三个月下行趋势线的1.3397。只要仍低于此处，则下行压力应会持续。

美元/日圆：美元兑日圆触及61.8%费波纳奇回档位103.66日圆后反弹，升向4月高位104.13。103.66下方的小型支撑位在7月高位103.15附近。现有8月高位104.49被视为上攻2014年高位105.45前的最后防线。只要美元兑日圆维持高于现有8月低位101.51，我们将维持看多。

英镑/美元：英镑兑美元快速下跌，滑落至四个月低位1.6537美元后，从此处回升至接近61.8%回档位1.6611，不过目前为止在此回档位受阻。连同23.6%回档位及两个月下行趋势线位置1.6629，未来几天应该仍会抑制走势。若此处遭突破，将重新上看200日移动均线切入位1.6691。只要仍受此处压制，英镑整体将偏向卖盘。目前8月低位1.6537下方有3月低点及78.6%回档位1.6467/54。我们预计较长线将回跌至1.6000。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3169 1.3182 -0.10 -4.19 1.3745

美元/日圆 103.80 103.70 +0.10 -1.42 105.30

欧元/日圆 136.69 136.70 -0.01 -5.49 144.63

美元/瑞郎 0.9154 0.9151 +0.03 +2.53 0.8928

英镑/美元 1.6599 1.6584 +0.09 +0.26 1.6556

美元/加元 1.0851 1.0860 -0.08 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9357 0.9351 +0.06 +4.98 0.8913

新西兰元/美元 0.8390 0.8381 +0.11 +2.24 0.8206

欧元/瑞郎 1.2056 1.2061 -0.04 -1.75 1.2271

欧元/英镑 0.7932 0.7945 -0.16 -4.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1839 9.1894 -0.06 +3.80 8.8474

美元/挪威克朗 6.1839 6.1767 +0.12 +1.94 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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