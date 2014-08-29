《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月29日

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月29日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:17时,1港元=0.79278人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 7.86 5.84 1.70 南玻 7.36 5.69 1.63 深康佳 4.63 3.02 1.93 ST中华 6.45 3.11 2.62 深深宝 7.97 7.29 1.38 深华发 8.03 3.80 2.67 深赤湾 13.57 12.08 1.42 招商地产 12.09 13.35 1.14 特力 10.41 6.71 1.96 飞亚达 8.61 6.64 1.64 一致药业 48.50 37.51 1.63 深深房 4.44 3.03 1.85 ST盛润 6.95 6.05 1.45 深南电 4.51 2.86 1.99 深纺织 10.25 7.00 1.85 方大集团 8.53 4.19 2.57 深国商 13.51 9.33 1.83 宝石 8.08 5.47 1.86 小天鹅 11.78 11.79 1.26 粤高速 3.34 2.76 1.53 晨鸣纸业 4.52 3.74 1.52 ST珠江 5.33 3.18 2.11 美菱电器 5.47 5.24 1.32 大冷股份 10.53 7.44 1.79 粤电力 4.82 4.70 1.29 佛山照明 12.00 7.22 2.10 江铃汽车 30.19 31.75 1.20 沙隆达 12.36 9.45 1.65 苏常柴 8.42 4.85 2.19 威孚高科 26.96 26.94 1.26 古井贡酒 25.26 20.49 1.56 ST东海 6.39 5.07 1.59 长安汽车 13.03 16.00 1.03 京东方 2.28 2.38 1.21 鲁泰 8.89 10.68 1.05 本钢板材 6.82 3.01 2.86 张裕 29.89 23.87 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。