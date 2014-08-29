中国证券：万家共赢等三家基金子公司被要求整改，业务备案暂不受理

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京/上海8月29日 - 市场高度关注的万家共赢资管资金挪用案有了新进展，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，对存在违规行为的万家共赢资产管理公司、金元百利资产管理公司和深圳华宸未来资产管理公司采取责令整改、暂不受理公司业务备案的监管措施。
他在新闻例会上称，上述三家基金子公司存在委托不具有基金销售资格机构销售资产管理产品、进行有失公允的关联交易、重要信息未及时向投资人披露等违规行为。证监会同时还暂停了这三家基金子公司的母公司业务申请，并对母子公司的相关责任人员采取认定不适当人选、出示警示函等监管措施。
这三家基金子公司的母公司分别为万家基金管理公司、金元惠理基金管理公司和华宸未来基金管理公司，后两家的外方股东分别为香港惠理集团 和韩国最大基金管理公司未来资产。
据国内媒体近日报导，万家共赢资产管理公司发行的一只总额近10亿元人民币的理财产品遭遇其合作方深圳景泰恶意挪用了8亿元，其中近6亿元出现在金元百利的一只产品帐户上。而华宸未来资产去年发行的一只资管计划，因融资方不能付息已形成违约。
邓舸介绍说，8月4日至8日，证监会对包括上述三家基金子公司在内的六家券商和八家基金子公司的资管业务进行了专项现场检查，发现存在多项违规违法行为。证监会决定对其中涉及资管产品涉嫌利益输送、内幕交易等违法行为的，移送证监会稽查部门查处；对另外一家基金子公司及两家券商采取责令整改的监管措施。
他未披露其他涉案的基金子公司和券商名字。
他并指出，证监会将加强对证券经营机构资管业务的事中事后监管，促进资产管理业务规范健康发展；同时基金业协会将抓紧出台相关自律规则，统一资管业务备案管理和风险监测的标准、程序及自律管理措施。（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。