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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 16:51 BJT

电信产业：软银及旗下Sprint将在美国和日本市场首次销售索尼手机--消息

路透东京8月29日 - 根据熟悉情况的消息人士，软银 将首次出售索尼 生产的智能手机。软银将在日本开始销售新一代Xperia智能手机，同时也将透过子公司Sprint 在美国市场出售。

四位消息人士对路透表示，索尼下一代旗舰智能机XperiaZ3将在下周柏林举行的IFA科技展览上亮相。冬季假日期间将在美国和日本市场开售。

这将是软银移动部门第一次销售索尼手机，也是首次可以在除了T-Mobile US 之外的运营商买到索尼智能手机。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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