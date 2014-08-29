《路透晚报》--8月29日日间新闻摘要（国际版）

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
[市场摘要]
--日本股市：乌克兰情势打压日经指数收跌，但国内买盘憧憬抑制跌幅
日本股市日经指数收跌，因乌克兰冲突再度升温，但国内投资人开始购买大型股的期望限制跌幅。日经指数下跌0.2%，报15,424.59点。本周日经指数共跌0.7%，本月共跌1.3%。
东证股价指数跌0.2%，报1,277.97点，盘中短暂在平盘附近游移，引发国内投资人追踪指数买盘的臆测。
--中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹
中国股市沪综指收涨1%。分析师指出，周四多只新股集中申购后，对资金面冲击得以减缓令大盘止跌反弹。而在经济放缓压力下，后市稳增长政策预期或部分缓解市场担忧，短期大盘料以震荡走势为主。
沪综指收报2,217.20点，涨21.382点或0.97%，本周则累计下跌1.05%。上证A股今日成交928亿元人民币，上日为1,091亿元。
--香港股市：恒指收平，中止三日连跌
香港股市收平盘，部分受助于内地股市的强势，但企业财报表现不佳，限制大盘涨幅。港股此前三个交易日都下跌。
恒生指数逆转早盘跌势，终场收平，报24,742.06点。恒生国企指数升0.3%。
两股指本月分别下滑0.1%和1.5%，为四个月来首见月度下跌。
--全球汇市：欧元走势依旧艰难，等候欧元区通胀报告
欧元走疲，可能连续第二个月录得跌幅，不过在欧元区公布8月通胀数据后，欧元升至日高1.3194；0904GMT，欧元兑美元日内近持平，报1.3188，美元兑日圆则是上涨近0.2%至103.88。
--欧元债市：德国公债期货在欧元区HICP数据公布后跌至日低
受到最新的欧元区通胀数据影响，德国公债期货触及日低151.32，日内下跌26个基点；此外数据显示，欧元隔夜银行间拆借利率首次定为负值，受创纪录低位的欧元区利率和富余流动性所推动。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)定在-0.004%，过去几周一直在零附近波动。
--金属期市：伦敦期铜恐创下3月迄今最高单月跌幅，乌克兰局势是主因
伦敦期铜小幅上涨，但价格仍有可能录得3月以来最高单月跌幅，因市场担心乌克兰紧张局势升级，或拖累全球经济成长并冲击金属需求。
0849GMT，伦敦期铜报每吨6,943.00美元，小涨0.13%。
--国际油市：布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌
布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌，因石油供应充足而且欧洲及中国需求趋疲，影响超过了地缘政治忧虑。
0850GMT，布兰特原油期货上涨0.36美元，至每桶102.82美元。美国原油期货上涨0.51美元至95.06美元。
--全球金市：金价持稳，受乌克兰危机刺激8月料单月上涨
现货金几无变动，本月料录得涨幅，因俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势升温，加剧对黄金的避险需求。0851GMT，现货金报每盎司1,284.51美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。