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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 17:14 BJT

《路透晚报》--8月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：乌克兰情势打压日经指数收跌，但国内买盘憧憬抑制跌幅

日本股市日经指数收跌，因乌克兰冲突再度升温，但国内投资人开始购买大型股的期望限制跌幅。日经指数下跌0.2%，报15,424.59点。本周日经指数共跌0.7%，本月共跌1.3%。

东证股价指数跌0.2%，报1,277.97点，盘中短暂在平盘附近游移，引发国内投资人追踪指数买盘的臆测。

--中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹

中国股市沪综指收涨1%。分析师指出，周四多只新股集中申购后，对资金面冲击得以减缓令大盘止跌反弹。而在经济放缓压力下，后市稳增长政策预期或部分缓解市场担忧，短期大盘料以震荡走势为主。

沪综指收报2,217.20点，涨21.382点或0.97%，本周则累计下跌1.05%。上证A股今日成交928亿元人民币，上日为1,091亿元。

--香港股市：恒指收平，中止三日连跌

香港股市收平盘，部分受助于内地股市的强势，但企业财报表现不佳，限制大盘涨幅。港股此前三个交易日都下跌。

恒生指数逆转早盘跌势，终场收平，报24,742.06点。恒生国企指数升0.3%。

两股指本月分别下滑0.1%和1.5%，为四个月来首见月度下跌。

--全球汇市：欧元走势依旧艰难，等候欧元区通胀报告

欧元走疲，可能连续第二个月录得跌幅，不过在欧元区公布8月通胀数据后，欧元升至日高1.3194；0904GMT，欧元兑美元日内近持平，报1.3188，美元兑日圆则是上涨近0.2%至103.88。

--欧元债市：德国公债期货在欧元区HICP数据公布后跌至日低

受到最新的欧元区通胀数据影响，德国公债期货触及日低151.32，日内下跌26个基点；此外数据显示，欧元隔夜银行间拆借利率首次定为负值，受创纪录低位的欧元区利率和富余流动性所推动。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)定在-0.004%，过去几周一直在零附近波动。

--金属期市：伦敦期铜恐创下3月迄今最高单月跌幅，乌克兰局势是主因

伦敦期铜小幅上涨，但价格仍有可能录得3月以来最高单月跌幅，因市场担心乌克兰紧张局势升级，或拖累全球经济成长并冲击金属需求。

0849GMT，伦敦期铜报每吨6,943.00美元，小涨0.13%。

--国际油市：布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌

布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌，因石油供应充足而且欧洲及中国需求趋疲，影响超过了地缘政治忧虑。

0850GMT，布兰特原油期货上涨0.36美元，至每桶102.82美元。美国原油期货上涨0.51美元至95.06美元。

--全球金市：金价持稳，受乌克兰危机刺激8月料单月上涨

现货金几无变动，本月料录得涨幅，因俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势升温，加剧对黄金的避险需求。0851GMT，现货金报每盎司1,284.51美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
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