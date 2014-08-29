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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 17:06 BJT

新兴汇市：菲律宾披索领涨，欧洲央行宽松政策预期撑起亚币8月表现

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.88 103.76 -0.12 +1.35 105.28

坡元 1.2466 1.2497 +0.25 +1.33 1.2632

台币 29.970 29.965 -0.02 -0.07 29.950

韩元 1013.50 1014.40 +0.09 +4.13 1055.40

泰铢 31.92 31.91 -0.03 +2.94 32.86

菲律宾披索 43.59 43.71 +0.28 +1.87 44.40

印尼卢比 11695.00 11698.00 +0.03 +3.98 12160.00

印度卢比 60.50 60.50 +0.01 +2.16 61.80

马币 3.1510 3.1500 -0.03 +3.95 3.2755

人民币 6.1430 6.1446 +0.03 -1.45 6.0539

(完)

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