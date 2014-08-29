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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 17:11 BJT

香港数据：7月M-3货币供应按年增加15%--金管局

路透香港8月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布7月货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加15%。

具体变幅如下（单位为%）:

7/2014 6/2014 7/2013

港元 M-3（按年） +15.0 +13.1 +9.0

港元 M-2（按年） +15.1 +13.1 +9.0

港元 M-1（按年） +17.3 +13.1 +16.2

港元 M-1（按年）* +12.0 +9.6 +16.1

有形贸易贷款额（按年计） +14.5 +13.0 +12.5

其他本地贷款额（按年计） +16.3 +15.2 +10.5

港元 M-3（按月） +2.1 +1.8 +0.4

港元 M-2（按月） +2.1 +1.8 +0.4

港元 M-1（按月） +4.5 +5.0 +0.8

港元 M-1（按月）* +2.1 +4.1 -0.5

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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