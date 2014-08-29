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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 17:15 BJT

企业并购：台湾中信金取得大陆农银人寿19.99%股权，总额17.1亿人民币

路透台北8月29日 - 台湾消费金融龙头--中信金控 周五表示，旗下寿险取得大陆农银人寿19.99%股权。

中信金控称，交易总金额为17.1亿元人民币，每股价格4.2元人民币。

中信金控旗下寿险并取得农银人寿三席董事。

路透稍早引述两位消息人士称，中信金旗下寿险将取得大陆农银人寿约20%股权。

中信金今日收低1.14%报21.75台币；大盘加权股价指数 则收跌0.44%。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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