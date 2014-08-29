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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 17:23 BJT

欧洲金融市场：欧元区通胀数据公布后，欧元上涨德债和股市下滑

欧元兑美元 升至日高1.3195，因数据公布后投资者回补欧元空头仓位。

德债期货 跌至日低151.28，日内下跌30个跳动点。

泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数 数据公布后短暂削减升幅。0903GMT时涨0.3%至1,372.78点。

(编译 孙茉莉/艾茂林; 审校 田建华/蔡美珍)
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