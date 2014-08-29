香港金融：港交所就应否采用不同投票权架构谘询市场意见，为期三个月

标题新闻：美国将向进口的加拿大软木材新征反补贴税，平均税率为20%--商务部长罗斯
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路透香港8月29日 - 香港交易及结算所（港交所） 周五称，就应否采用不同投票权架构谘询市场意见，预期于11月30日或之前收集完毕。
港交所旗下负责此项谘询工作的联交所预期，谘询结果有可能是毋须对《上市规则》作出修订，即维持现行做法；另一个结果可能是支持对《上市规则》作出重大修订，以接纳不同投票权架构。
港交所此举乃回应此前阿里巴巴IPO-BABA.N希望在香港上市所引起的争议。去年，阿里巴巴与香港联交所和证监会商议过上市事宜，但香港监管当局以其违反了“一股一票原则”为由否决了上市提议。（完）
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路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数