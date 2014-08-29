香港金融：港交所就应否采用不同投票权架构谘询市场意见，为期三个月

港交所旗下负责此项谘询工作的联交所预期，谘询结果有可能是毋须对《上市规则》作出修订，即维持现行做法；另一个结果可能是支持对《上市规则》作出重大修订，以接纳不同投票权架构。

港交所此举乃回应此前阿里巴巴IPO-BABA.N希望在香港上市所引起的争议。去年，阿里巴巴与香港联交所和证监会商议过上市事宜，但香港监管当局以其违反了“一股一票原则”为由否决了上市提议。（完）