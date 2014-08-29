版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 17:13 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减25亿台币，连续第二周减少

路透台北8月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减25亿台币，为连续第二周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,454.50亿台币。上周存单发行余额净减28.7亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/25 204.00 391.50 +187.50

8/26 4,722.10 4,514.10 -208.00

8/27 2,729.50 2,726.50 -3.00

8/28 3,958.50 3,956.50 -2.00

8/29 1,077.00 1,077.50 +0.50

--------------------------------------------------

总计 12,691.10 12,666.10 -25.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/25 27.50 13.00

8/26 28.00 8.00

8/27 28.00 9.00

8/28 12.00 6.00

8/29 9.00 2.00

-------------------------------------------------

总计 104.50 38.00 (完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐