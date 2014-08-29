《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减25亿台币，连续第二周减少

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北8月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减25亿台币，为连续第二周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,454.50亿台币。上周存单发行余额净减28.7亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/25 204.00 391.50 +187.50
8/26 4,722.10 4,514.10 -208.00
8/27 2,729.50 2,726.50 -3.00
8/28 3,958.50 3,956.50 -2.00
8/29 1,077.00 1,077.50 +0.50
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总计 12,691.10 12,666.10 -25.00
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/25 27.50 13.00
8/26 28.00 8.00
8/27 28.00 9.00
8/28 12.00 6.00
8/29 9.00 2.00
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总计 104.50 38.00 (完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。