更新版 1-台湾货币市场：跨月短率区间高位持在高档，下周月初资金动能转趋充沛

* 跨月短率区间高位仍持在高档

* 下周迈入月初资金动能转趋充沛

* 短票到单量偏少令交投较显安静 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北8月29日 - 台湾银行间跨月短率周五区间高位仍持稳未动。银行人士表示，今天为月底最后一个交易日，受限于跨月资金供给方仍为少数，且月底市场资金调度趋于谨慎，跨月短率区间高位难以松动，展望下周月初资金动能将转趋充沛。

资金调度人士指出，周五当日积数将累算三天份，若银行有多钱将尽快销钱以免徒增积数压力，今日即有大型民营银行临时有闲置资金而加入跨月资金供给行列，稍有舒缓跨月短率走势；另市场多数已将资金缺口避开落点月底最后交易日，或提前调度好资金因应，今日拆款市场交投明显较日前淡静。

“今天积数算三天，没有内规说不能拆跨月的，只要资金一有多就会出来提供，部分美、日系银行今天也有小额承作跨月资金拆出。〞一家大型公营行库资金拆出方交易人士说。

资金调度人士表示，下周迈入月初，整体市场资金流动性将恢复常态，短率料将回归既有区间低位，银行间也将在旬底(9月3日)前积极回补积数，下周银行间累计超额准备料将持续垫高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.450%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.510%，上日为0.380-0.520%。两周拆款利率区间则在0.390-0.520%，与上日相同。

**今日短票到单量偏少**

短票方面，票券交易商表示，由于此前资金缺口先行避开落点月底最后一个交易日，今天短票到单量偏少，令短票市场交投较趋于安静，至于与银行间交易的30天自保短票利率也续稳在既有区间。

“今天交投比较平静。”一位大型票券交易员说。

展望下周，票券商指出，月初资金情势将恢复正常，不过先前有避开落点中秋节前一周，因此9月首周短票发票量仍偏少，中秋节后发票量则将恢复正常，预料下周与银行间交易的30天自保短票利率主交投将回到0.59-0.60%。

受惠于银行买票需求仍高，票券商与银行承作的30天自保短票利率大致持在既有区间。今日30天自保短票利率主要成交在0.59-0.61%，0.59%仍是少数，特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.66%，微幅高于上日1个基点。

据集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.606%，略高于前一日的0.594%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.618%，亦高于前一日的0.604%。

交易商认为，上日因特定大型金融机构暂不提供跨月拆款资金，因此票券商改以短天期短票支应跨月资金需求，令10天自保短票买卖断平均成交利率创波段新高。

台湾央行今日存单到期金额1,077亿台币，共发行1,077.5亿台币存单，存单发行余额增0.5亿。

下周存单到期金额1兆1,024.7亿台币，资金到期情况分别为周一2,117.7亿台币、周二1,046.50亿台币、周三888.5亿台币、周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负119亿台币，至周日累积超额准备为负89亿台币、加计前期1%的超额准备为1,303亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周五持平。资金调度人士表示，月底最后交易日，虽仍有投信例行性赎回，但因资金落点已经分散，因此缺口不大，利率持稳在既有区间。

一证券商交易员指出，月底感觉最紧的不是今日，反而是周三。今日反而有投信来要券，本地银行也来电问需不需要资金。

另一证券商交易员则称，今日投信申购与赎回都有，有资金缺口者只要等待申购款流入，即可顺利完成调度。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。