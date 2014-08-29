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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 17:14 BJT

离岸人民币：香港7月底人民币存款微增1.2%至9,368亿元

路透香港8月29日 - 香港金管局周五表示，香港人民币存款增加1.2%，至7月底已达9,368亿元人民币。

此前，香港银行机构截止6月底的人民币存款 为9,259.14亿元，较前一月减少3.1%，为连续第二个月环比减少。

跨境贸易结算的人民币汇款总额于7月份为5,076亿元人民币，而6月份的数字为5,318亿元人民币。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，5月又重返升值，离岸人民币 今日尾盘报6.1472，今年迄今贬幅约为0.98%，但较年内低点6.2719已明显回升。（完）

详情请点选：(here) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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