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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 17:19 BJT

中国央行：下调鲁甸灾区地方法人金融机构存款准备金率1个百分点

路透北京8月29日 - 中国央行周五称，下调云南鲁甸地震灾区地方法人金融机构存款准备金率1个百分点，支持其增加灾区信贷投放。对灾区金融机构发放的支农、支小再贷款利率分别在正常支农、支小再贷款利率基础上下调1个百分点。

刊登在央行网站的新闻稿表示，降低灾区个人住房贷款利率下限和首付款比例。灾区居民在灾后购置自住房的贷款利率适当下浮，最低首付款比例下调为10%，具体利率水平和首付款比例由银行业金融机构根据贷款风险管理原则自主确定。

个人住房公积金贷款利率各档次均优惠1个百分点。鼓励银行业金融机构发放农民自建住房贷款，用于农民重建和修复因灾损毁住房。

中国央行称，此次所指的灾区范围包括云南省昭通市、曲靖市的鲁甸、巧家、永善、昭阳、会泽5县区70个乡镇的行政区域，有关金融服务措施暂定执行至2017年7月31日，另有明确要求的除外。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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