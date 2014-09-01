台湾货币市场：9月1日及本、下提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾货币市场周一和本、下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,117.7亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 1,935亿台币 09/02 1,046.5亿台币 09/03 888.5亿台币 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 -------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,093.5亿台币： 09/04 3,351.50亿台币 09/05 3,620.50亿台币 09/08 5,048.00亿台币 09/09 1,054.50亿台币 09/10 2,243.00亿台币 09/11 2,289.30亿台币 09/12 814.80亿台币 09/15 4,266.00亿台币 09/16 1,845.50亿台币 09/17 270.00亿台币 09/18 7,567.80亿台币 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 09/23 4,511.10亿台币 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 *09/26 1,108.50亿台币 09/29 46.00亿台币 09/30 39.00亿台币 10/01 8.00亿台币 10/02 54.00亿台币 10/03 9.00亿台币 --公债到期1,268.55亿台币 09/08 95甲6期8息 15.9375亿台币 09/09 98甲6期5息 11.00亿台币 09/11 90乙1期13息 14.80亿台币 09/12 94甲7期9息 12.1875亿台币 09/15 93甲8期本金 700亿台币 09/15 93甲8期10息 18.375亿台币 09/18 102甲10期1息 13.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --央行例行月度标售一年期及两年期定存单，金额各为1,200亿台币、200亿台币。 --9/26：发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。