《中国债市每日综述》现券及IRS走势再陷胶着，观望中待更多经济数据出炉

* 现券收益率及IRS全天波动有限

* 市场整体成交清淡，机构待更多经济数据出炉

* 前期继现券收益率累跌后，短期料将陷入震荡

* 下周IPO申购资金解冻，一定程度稳定流动性预期

路透上海8月29日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)波动甚微。交易员指出，虽然经济基本面对债市支撑仍存，但继前期收益率一波下跌之后，短期下行动力暂不足；而在下周宏观经济数据密集公布在即，机构交投积极性不高，市场走势再陷胶着，待数据出炉提供更多指引。

他们并称，月末之后，下周新股资金解冻将令市场资金预期逐步稳定，但本周IRS亦累积一定跌幅，虽仍有望继续下行但料空间受限。

“(收益率）变化不大，很清淡，IRS也是，整体都不活跃，接下来等数据吧。“上海一银行交易员表示，资金面下周应该没问题了，只是这周现券和IRS都下太多了，继续走低动力不强。

他并认为，暂时先看看下周PMI数据如何，虽然预期数据再低可能性较大，但除非跌破50%，且在央行坚持定向调控基调不变的政策下，估计数据对市场的影响不会太大。

下周一将公布8月官方和汇丰制造业PMI数据，路透综合13家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)料自7月的27个月高位回落至51.2，经济复苏基础仍不牢固，未来政策支持举措仍不可或缺。

华南一券商研究员认为，未来在资金面平稳带动下，短债操作空间仍存，而中长期品种走势则要视经济走势及央行刺激政策会不会进一步加码而定，不过下半年债市收益率仍有望在震荡中下行。

剩余期限约9.41年的国开行固息债140205券最新成交收益率 在4.9350%，上日尾盘为4.9300%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.770元，较上日结算价跌0.104元，或0.11%。

**下周IPO申购资金解冻稳定预期**

银行间资金市场周五主要回购利率 窄幅波动。交易员表示，主要政策性银行及大型商业银行均有融出资金，供给尚可，因今日为月末最后一个交易日，对质押信用债的机构，融入资金仍略显不易。

交易员并指出，总体IPO申购资金冻结对场内流动性略有扰动，但影响远远弱于此前预期，随着下周申购资金解冻后，对9月初资金面预期较为稳定。

“早上大机构都在出，IPO影响比想象的要好很多，当然，押信用的相对没那么好借。”上海一大型券商交易员称，

展望下周资金面，华东一商业银行交易员表示，机构这个月末存款冲得不算很多，下周五的月初存款准备金补缴规模应不会太大，且下周IPO申购资金解冻，总体预期偏乐观。

华南一商业银行交易员则提到，还要关注央行公开市场操作动向，本周因IPO申购资金冻结压力较大，央行在公开市场净投放，国开行新债同时暂停发行，加上国库现金定存亦出山支援，资金局势平稳，下周正回购到期仅400亿元，若新债供给恢复，且周五还会补缴部分存准，“到时就看央行(公开市场)怎么操作了。”

据路透统计，截至目前操作情况，9月中国央行公开市场将只有正回购到期而无央票到期，投放资金规模也仅为600亿元人民币，其中400亿元正回购于下周到期。

本周央行正回购仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。

IPO重启后的第三批新股发行网上申购自周四开始，周四有六只新股申购，周五为两只。申购资金分别将于下周二和周三解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,066.75亿元，高于上日的8,971.90亿元；其中，隔夜品种成交7,579.37亿元，上日为7,201.32亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9185 2.9166 +0.19 7,579.37

七天 3.6730 3.7200 -4.70 1148.94

14天 4.2660 4.3330 -6.70 282.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6800 45.1750 -4,049.50 2,771.80

七天 3.8300 6.7850 -295.50 443.72

14天 4.5000 5.2900 -79.00 44.74

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9500 +5.00 --

七天 3.7900 3.7200 +7.00 --

14天 4.2500 4.5000 -25.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9080 2.8760 +3.20 --

七天 3.6720 3.5380 +13.40 --

三个月 4.6659 4.6689 -0.30 --