重温稿-台湾货币市场：跨月短率区间高位持在高档，下周月初资金动能转趋充沛

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 跨月短率区间高位仍持在高档
* 下周迈入月初资金动能转趋充沛
* 短票到单量偏少令交投较显安静
记者 詹静宜
路透台北8月29日 - 台湾银行间跨月短率周五区间高位仍持稳未动。银行人士表示，今天为月底最后一个交易日，受限于跨月资金供给方仍为少数，且月底市场资金调度趋于谨慎，跨月短率区间高位难以松动，展望下周月初资金动能将转趋充沛。
资金调度人士指出，周五当日积数将累算三天份，若银行有多钱将尽快销钱以免徒增积数压力，今日即有大型民营银行临时有闲置资金而加入跨月资金供给行列，稍有舒缓跨月短率走势；另市场多数已将资金缺口避开落点月底最后交易日，或提前调度好资金因应，今日拆款市场交投明显较日前淡静。
“今天积数算三天，没有内规说不能拆跨月的，只要资金一有多就会出来提供，部分美、日系银行今天也有小额承作跨月资金拆出。〞一家大型公营行库资金拆出方交易人士说。
资金调度人士表示，下周迈入月初，整体市场资金流动性将恢复常态，短率料将回归既有区间低位，银行间也将在旬底(9月3日)前积极回补积数，下周银行间累计超额准备料将持续垫高。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.450%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.510%，上日为0.380-0.520%。两周拆款利率区间则在0.390-0.520%，与上日相同。
**今日短票到单量偏少**
短票方面，票券交易商表示，由于此前资金缺口先行避开落点月底最后一个交易日，今天短票到单量偏少，令短票市场交投较趋于安静，至于与银行间交易的30天自保短票利率也续稳在既有区间。
“今天交投比较平静。”一位大型票券交易员说。
展望下周，票券商指出，月初资金情势将恢复正常，不过先前有避开落点中秋节前一周，因此9月首周短票发票量仍偏少，中秋节后发票量则将恢复正常，预料下周与银行间交易的30天自保短票利率主交投将回到0.59-0.60%。
受惠于银行买票需求仍高，票券商与银行承作的30天自保短票利率大致持在既有区间。今日30天自保短票利率主要成交在0.59-0.61%，0.59%仍是少数，特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.66%，微幅高于上日1个基点。
据集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.606%，略高于前一日的0.594%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.618%，亦高于前一日的0.604%。
交易商认为，上日因特定大型金融机构暂不提供跨月拆款资金，因此票券商改以短天期短票支应跨月资金需求，令10天自保短票买卖断平均成交利率创波段新高。
台湾央行今日存单到期金额1,077亿台币，共发行1,077.5亿台币存单，存单发行余额增0.5亿。
下周存单到期金额1兆1,024.7亿台币，资金到期情况分别为周一2,117.7亿台币、周二1,046.50亿台币、周三888.5亿台币、周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为负119亿台币，至周日累积超额准备为负89亿台币、加计前期1%的超额准备为1,303亿台币。
**债券附买回利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周五持平。资金调度人士表示，月底最后交易日，虽仍有投信例行性赎回，但因资金落点已经分散，因此缺口不大，利率持稳在既有区间。
一证券商交易员指出，月底感觉最紧的不是今日，反而是周三。今日反而有投信来要券，本地银行也来电问需不需要资金。
另一证券商交易员则称，今日投信申购与赎回都有，有资金缺口者只要等待申购款流入，即可顺利完成调度。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。
下周债券交割或还本：周一中租迪和40亿台币公司债还本、台电32.5亿台币公司债还本，周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割，周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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