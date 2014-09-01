重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月25日-29日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计升值0.16%，8月累计升值幅度达0.5%，同期中间 价大幅波动后仅微升0.05%。周内盘面偏向净结汇，但石油购汇盘和月末的购汇需求仍不时 入场形成阻力。交易员认为企业升值预期仍然明显，但市场整体较为谨慎，因国际美元指数 有上行预期，且本周离岸人民币市场中美元价格亦高于在岸。短期因月末购汇减少，人民币 有进一步走升的可能性。 中国境内美元兑人民币掉期曲线 本周稍平坦化，一年期升水周初创出1 4个月高点后回落。交易员反映部分于上周在长端买入美元的银行反手卖出。而自6月以来， 与香港离岸市场中美元兑人民币远期曲线 相比，境内美元升水溢价正从短端向长 端传导，凸显境内美元流动性相对于人民币的宽松程度。 公开市场操作: --中国央行正回购本周仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投 放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期 。 展望海外，美国逐步退出量化宽松，随后加息可能提上议事日程，但欧洲央行进一步放 宽政策的预期则在升温；反观国内，7月金融数据异常疲弱，经济改善道路并非一帆风顺。 综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而 总量宽松措施实施概率偏弱。 债市: --中国银行间市场当周现券收益率先下后上。周初因机构对新股申购叠加月末因素扰动资 金面的疑虑难消，现券收益率窄幅波动，观望心态较重；之后央行正回购缩量且国库现金定 存投放驰援流动性，同时一级市场供给减压，市场买气抬升，而随着央行支农再贷款执行优 惠利率令“定向降息”靴子落地，收益率触底反弹，获利回吐逐步消化之后，债市走势再陷 入胶着。 票据: --中国票据市场当周转贴利率先升后跌。周初因机构担忧月末资金面将受到新股申购资金 冻结的扰动，谨慎心态占主导；但后半段资金面表现优于预期，资金价格亦变动不多，转帖 利率转而回落。 交易员并指出，部分股份制商业银行仍以短期资金错配长期票据，导致转帖利率难以自 低位回升，对大部分机构而言，利差过窄的现象仍在持续，交易空间有限。 股市: --当周沪综指 震荡下跌，周五有所反弹，成交量整体呈现萎缩递减。本周正值月 末，银行考核机制造成资金面略紧，同时新股申购加剧了此趋势，市场受资金面影响调整压 力加大。 加之此前大盘继续上涨，面临2,250点一线的前期密集成交区，短期调整压力不断积累 。目前市场走势顶部特征愈发明显，成交额继续萎缩，显示回升动力不足。未来经济持续疲 弱亦将对市场走势形成压制。 期市: --上期所沪铜主力合约 当周下跌1%，市场担心乌克兰局势继续升级，并拖累全球 经济成长并冲击金属需求，且青岛港口爆出的融资欺诈案件令中国信贷条件收紧，恶化金属 市场基本面，引发伦敦期铜恐创下3月迄今最高单月跌幅，沪铜本周也连续下挫，周五并触 及8月20日以来的新低。本周末沪铜收报50,250元/吨。 --上期所期金主力合约 当周，小幅上涨0.4%，结束此前连两周下跌，但8月为连 续第二个月下跌。虽然乌克兰局势助涨金价，珠宝商的买盘也帮助金价从上周触及两个月低 点反弹，但市场担忧美国即将上调利率，金价上升缺乏力道。本周末沪金收报256.3元/克。 (完) (整理 吴芳/丁淑琴/李文科/李然; 审校 曾祥进)