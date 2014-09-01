重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为路透中文新闻为您整理的(8月25日-29日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计升值0.16%，8月累计升值幅度达0.5%，同期中间 价大幅波动后仅微升0.05%。周内盘面偏向净结汇，但石油购汇盘和月末的购汇需求仍不时 入场形成阻力。交易员认为企业升值预期仍然明显，但市场整体较为谨慎，因国际美元指数 有上行预期，且本周离岸人民币市场中美元价格亦高于在岸。短期因月末购汇减少，人民币 有进一步走升的可能性。 中国境内美元兑人民币掉期曲线 本周稍平坦化，一年期升水周初创出1 4个月高点后回落。交易员反映部分于上周在长端买入美元的银行反手卖出。而自6月以来， 与香港离岸市场中美元兑人民币远期曲线 相比，境内美元升水溢价正从短端向长 端传导，凸显境内美元流动性相对于人民币的宽松程度。 公开市场操作: --中国央行正回购本周仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投 放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期 。 展望海外，美国逐步退出量化宽松，随后加息可能提上议事日程，但欧洲央行进一步放 宽政策的预期则在升温；反观国内，7月金融数据异常疲弱，经济改善道路并非一帆风顺。 综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而 总量宽松措施实施概率偏弱。 债市: --中国银行间市场当周现券收益率先下后上。周初因机构对新股申购叠加月末因素扰动资 金面的疑虑难消，现券收益率窄幅波动，观望心态较重；之后央行正回购缩量且国库现金定 存投放驰援流动性，同时一级市场供给减压，市场买气抬升，而随着央行支农再贷款执行优 惠利率令“定向降息”靴子落地，收益率触底反弹，获利回吐逐步消化之后，债市走势再陷 入胶着。 票据: --中国票据市场当周转贴利率先升后跌。周初因机构担忧月末资金面将受到新股申购资金 冻结的扰动，谨慎心态占主导；但后半段资金面表现优于预期，资金价格亦变动不多，转帖 利率转而回落。 交易员并指出，部分股份制商业银行仍以短期资金错配长期票据，导致转帖利率难以自 低位回升，对大部分机构而言，利差过窄的现象仍在持续，交易空间有限。 股市: --当周沪综指 震荡下跌，周五有所反弹，成交量整体呈现萎缩递减。本周正值月 末，银行考核机制造成资金面略紧，同时新股申购加剧了此趋势，市场受资金面影响调整压 力加大。 加之此前大盘继续上涨，面临2,250点一线的前期密集成交区，短期调整压力不断积累 。目前市场走势顶部特征愈发明显，成交额继续萎缩，显示回升动力不足。未来经济持续疲 弱亦将对市场走势形成压制。 期市: --上期所沪铜主力合约 当周下跌1%，市场担心乌克兰局势继续升级，并拖累全球 经济成长并冲击金属需求，且青岛港口爆出的融资欺诈案件令中国信贷条件收紧，恶化金属 市场基本面，引发伦敦期铜恐创下3月迄今最高单月跌幅，沪铜本周也连续下挫，周五并触 及8月20日以来的新低。本周末沪铜收报50,250元/吨。 --上期所期金主力合约 当周，小幅上涨0.4%，结束此前连两周下跌，但8月为连 续第二个月下跌。虽然乌克兰局势助涨金价，珠宝商的买盘也帮助金价从上周触及两个月低 点反弹，但市场担忧美国即将上调利率，金价上升缺乏力道。本周末沪金收报256.3元/克。 (完) (整理 吴芳/丁淑琴/李文科/李然; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。