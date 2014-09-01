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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 09:08 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.55%，上日加权利率3.6730%

路透北京9月1日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.55%，上周五该期限加权平均利率为3.6730%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.55% 3.66% 3.6730%

上周五，银行间市场质押式回购总成交金额9,066.75亿元，其中隔夜品种成交7,579.37亿元。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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