中国货币市场：七天回购开盘报3.55%，上日加权利率3.6730%

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透北京9月1日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.55%，上周五该期限加权平均利率为3.6730%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.55% 3.66% 3.6730%
上周五，银行间市场质押式回购总成交金额9,066.75亿元，其中隔夜品种成交7,579.37亿元。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)