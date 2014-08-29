东南亚股市：印尼股指创近三周低位，菲律宾股市受外资卖出打压下跌

国际油市：俄罗斯暗示若减产协议到期未延，将提高石油产量
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
路透曼谷8月29日 - 周五多数东南亚股市下跌，印尼指标股指触及近三周低位，菲律宾股市受外资卖出大盘股打压而下跌。
印尼股市 收低0.9%，报5,136.86点，创8月12日以来最低收盘。该指数本月上涨0.9%，为2013年1月以来最差表现。
印尼卢比走软，外资净卖出Telekom Indonesia 和Astra International 的股票。
菲律宾股市 跌0.7%，创8月18日以来最低。交易所数据，资金流出冲击SM Investments Corp 和Alliance Global 的股价。
其他股市8月涨跌不一。新加坡股市 跌1.4%，7月整体上涨3.6%。马来西亚股市 连续第二个月下跌，跌幅为0.3%。
越南股市 表现出色，连续第三个月上涨，涨幅为6.8%。泰国股市 连涨7个月，本月涨幅为4%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 444.92 -1.06 -0.24 +14.56 388.37
新加坡 3327.09 -3.13 -0.09 +5.04 3167.43
马来西亚 1866.11 -9.57 -0.51 -0.05 1866.96
泰国 1561.63 2.58 +0.17 +20.24 1298.71
印尼 5136.86 -47.62 -0.92 +20.18 4274.18
菲律宾 7050.89 -49.81 -0.70 +19.71 5889.83
越南 636.65 4.62 +0.73 +26.16 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五