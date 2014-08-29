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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 18:53 BJT

东南亚股市：印尼股指创近三周低位，菲律宾股市受外资卖出打压下跌

路透曼谷8月29日 - 周五多数东南亚股市下跌，印尼指标股指触及近三周低位，菲律宾股市受外资卖出大盘股打压而下跌。

印尼股市 收低0.9%，报5,136.86点，创8月12日以来最低收盘。该指数本月上涨0.9%，为2013年1月以来最差表现。

印尼卢比走软，外资净卖出Telekom Indonesia 和Astra International 的股票。

菲律宾股市 跌0.7%，创8月18日以来最低。交易所数据，资金流出冲击SM Investments Corp 和Alliance Global 的股价。

其他股市8月涨跌不一。新加坡股市 跌1.4%，7月整体上涨3.6%。马来西亚股市 连续第二个月下跌，跌幅为0.3%。

越南股市 表现出色，连续第三个月上涨，涨幅为6.8%。泰国股市 连涨7个月，本月涨幅为4%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 444.92 -1.06 -0.24 +14.56 388.37

新加坡 3327.09 -3.13 -0.09 +5.04 3167.43

马来西亚 1866.11 -9.57 -0.51 -0.05 1866.96

泰国 1561.63 2.58 +0.17 +20.24 1298.71

印尼 5136.86 -47.62 -0.92 +20.18 4274.18

菲律宾 7050.89 -49.81 -0.70 +19.71 5889.83

越南 636.65 4.62 +0.73 +26.16 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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