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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 22:09 BJT

美国数据：汤森路透/密西根大学8月消费者信心指数终值为82.5，胜预估

“8月尾段的消费者信心反弹，因有针对美国经济前景的正面重新评估，”调查主管Richard Curtin在一份声明中表示。

“眼下人们预计，薪资未出现复苏，而股市以及房价有走弱的趋势，这将影响消费者支出的温和恢复速度。”

汤森路透/密西根大学美国8月消费者现况指数终值为99.8，创下2007年7月以来高位，且高于预估的99.5，7月为97.4。

汤森路透/密西根大学美国8月消费者预期指数终值为71.3，连续四个月下滑，且创下3月以来低位，但高于预估的67.0，7月时为71.8。

一年期通胀预估值从3.3%跌至3.2%，五年到10年的通胀展望为2.9%，高于2.7%的前值。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 孙茉莉/李军)
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