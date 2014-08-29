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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 20:48 BJT

表格：加拿大7月生产者物价较上月下滑0.3%，预估为下滑0.2%

路透8月29日 - 加拿大统计局周五公布，7月生产者物价较上月下滑0.3%，主要受能源和石油产品价格下跌拖累，另外本币汇价也走强。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

7月 6月(修正) 6月(前值) 7月 6月(修正) 6月(前值)

总体 -0.3 +0.1 -0.1 +2.9 +3.1 +3.0

扣除石油/煤炭 +0.2 0.0 -0.1 +3.0 +2.6 +2.5

注：分析师原本预期7月PPI较前月下滑0.2%。(完)
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