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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 20:41 BJT

表格：加拿大经济第二季环比增长年率成长3.1%，超过预期

以下为详细数据,单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整):

2014 2014 2013

第二季 第一季 第四季 环比年率 +3.1 +0.9 +2.7 较前季 +0.8 +0.2 +0.7 GDP隐含物价指数变化 +0.2 +1.4 +0.1

6月较前月(%) 5月(修正值) 5月(前值) 6月较上年同期(%)

所有行业 +0.3 +0.5 +0.4 +3.1

路透调查分析师预估第一季GDP环比年率料增长2.7%，6月GDP料成长0.2%。(完) (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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