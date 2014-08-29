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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 19:54 BJT

中港股业绩：建行上半年净利同比增长9.15%，期末不良贷款率1.04%

路透北京8月29日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周五公布，今年上半年净利同比增长9.15%；6月末不良贷款率1.04%，比上年末上升0.05个百分点。

建行半年报显示，上半年实现净利润1,306.6亿元人民币，低于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师的预测值1,313亿元。该行上年同期净利则为1,197亿元；上半年净息差为2.80%，同比上升9个基点。

截至上半年末，建行不良贷款拨备覆盖率为248.9%。（完）

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