中港股业绩：建行上半年净利同比增长9.15%，期末不良贷款率1.04%

国际油市：俄罗斯暗示若减产协议到期未延，将提高石油产量
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
路透北京8月29日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周五公布，今年上半年净利同比增长9.15%；6月末不良贷款率1.04%，比上年末上升0.05个百分点。
建行半年报显示，上半年实现净利润1,306.6亿元人民币，低于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师的预测值1,313亿元。该行上年同期净利则为1,197亿元；上半年净息差为2.80%，同比上升9个基点。
截至上半年末，建行不良贷款拨备覆盖率为248.9%。（完）
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路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五