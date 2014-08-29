欧洲股市：欧元区绩优股指8月升1.8%，为2月来最大月度涨幅

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上涨0.3%

* Euro STOXX 50指数本月升幅为2月来最大

* 英国最大的零售商Tesco发布盈警后股价下挫

* 航空股下跌，因冰岛火山喷发

路透伦敦8月29日 - 欧洲股市周五在交投清淡中小升，扶助一关键欧元区绩优股指本月录得2月来最大月度升幅。

不过，多数欧洲股市收位低于早盘触及的日内高位，之前欧元区通胀数据令对欧洲央行将推出新的货币刺激计划的臆测略为降温。对欧洲央行将采取新政策的预期是股市过去三周上涨的关键推手。

周五数据显示，欧元区8月通胀一如市场预期回落，且跌至五年新低，但该数据不太可能驱使欧洲央行在下周政策会议上马上采取干预措施。

泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,373.82点，在欧元区数据公布前，该指数稍早升至1,376.58点高位。

欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数 也上涨0.3%，连升第三周，且令8月录得1.8%的升幅，为2月来最大的月度涨幅。

股市交投震荡，成交量较过去三个月均值低约25%。

英国最大的零售商Tesco 股价劲跌6.6%，此前公司在三年内第三次下调获利预估，且将中期股息下调75%。

Tesco的盈警拖累其他英国超市连锁店，Sainsbury 急跌4.3%，Morrisons 挫跌5%。

欧洲航空股回落，此前冰岛的巴达本加火山有少量喷发。

法航荷航 股价下挫1.8%，easyJet 下跌1.3%。