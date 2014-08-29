纽约期市：伦敦可可从三年半高位回落，原糖下跌

路透纽约/伦敦8月29日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周五下跌，逆转走势，从三年半高位回落，洲际交易所(ICE)可可持稳，之前一行业组织将其2013/14年全球供需预估从供应不足改为供应过剩。

ICE原糖期货下跌，因短期供应充裕。阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下跌，盘中触及2美元心理关口，因在该水平有大量的期权相关交易。

ICE称，周一为美国劳动节假期，ICE农作物市场将休市，在9月2日将恢复常规交易。

可可期货起初保持涨势，但之后转至平盘以下。此前国际可可组织(ICCO)称，2013/14年全球可可供需预估被修定为供应过剩4万吨，之前预估为供应不足7.5万吨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 下跌17英镑，或0.8%，收报每吨2,017英镑，之前触及2,061英镑，为次月合约自2011年3月来最高水平。该合约交投在48英镑的宽濶区间内。

ICE-12月可可期货 收升1美元，或0.03%，报每吨3,229美元，此前上涨至3,281美元，略低于周三触及的3,300美元，后者是2011年5月来次月合约的最高水平。ICE次月可可合约在8月上涨1.4%，连升第八个月。

交易员表示，可可市场稍早上涨，受助于投资者买盘，以及价格触及新高，鼓舞了投机者建立多头头寸。

糖价连续第三日在交投清淡中下跌，接近周一触及15.30美分的七个月低位。

ICE-10月原糖期货 跌0.07美分，或0.5%，收报每磅15.49美分。

原糖在8月收低5.9%，为去年11月来最大月度跌幅，受累于近期供应充足和全球库存充裕。全球最大的蔗糖种植国巴西适值收割的高峰时期。

LIFFE-10月白糖期货 收跌2.80美元，或0.7%，报每吨423.10美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.2美分，或0.6%，收报每磅2.0120美元。次月合约在8月上升1.2%，连续第二个月上涨。

交易员说，期权相关交易令阿拉比卡咖啡期货价格保持在2美元附近，除此之外，生产者卖盘也带来一些压力。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收升16美元，或0.8%，收报每吨2,055美元。(完)

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