全球汇市：8月26日止当周美元净多仓连续第二周增加--CFTC、路透

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透8月29日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，为连续两周增持，使美元净多仓来到逾两年最高水准。
8月26日止当周美元净多仓增至329.2亿美元，前一周为304.0亿美元。
美元净多仓跳增是因为美国经济数据乐观，像是本周稍早公布的美国第二季国内生产总值(GDP)修正值意外上修等。
报告中令人瞩目的重点之一是，欧元空头仓位再度上升，升至204,646口，因交易商预期欧洲央行不久后将展开进一步的刺激以扶助欧元区经济。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓 19,512 17,976
空头仓位 122,403 105,247
净仓位 -102,891 -87,271
欧元(125,000欧元为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓位 53,989 56,774
空头仓位 204,646 195,599
净仓位 -150,657 -138,825
英镑(62,500英镑为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓位 71,002 72,230
空头仓位 55,535 58,943
净仓位 15,467 13,287
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓位 7,466 6,174
空头仓位 20,505 21,666
净仓位 -13,039 -15,492
加元(100,000加元为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓位 38,522 41,844
空头仓位 32,859 34,563
净仓位 5,663 7,281
澳元(100,000澳元为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓位 71,658 65,747
空头仓位 29,720 29,173
净仓位 41,938 36,574
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月26日当周 前一周
多头仓位 16,405 16,796
空头仓位 4,564 4,764
净仓位 11,841 12,032(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。