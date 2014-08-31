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亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 09:32 BJT

全球汇市：8月26日止当周美元净多仓连续第二周增加--CFTC、路透

路透8月29日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，为连续两周增持，使美元净多仓来到逾两年最高水准。

8月26日止当周美元净多仓增至329.2亿美元，前一周为304.0亿美元。

美元净多仓跳增是因为美国经济数据乐观，像是本周稍早公布的美国第二季国内生产总值(GDP)修正值意外上修等。

报告中令人瞩目的重点之一是，欧元空头仓位再度上升，升至204,646口，因交易商预期欧洲央行不久后将展开进一步的刺激以扶助欧元区经济。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓 19,512 17,976

空头仓位 122,403 105,247

净仓位 -102,891 -87,271

欧元(125,000欧元为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓位 53,989 56,774

空头仓位 204,646 195,599

净仓位 -150,657 -138,825

英镑(62,500英镑为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓位 71,002 72,230

空头仓位 55,535 58,943

净仓位 15,467 13,287

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓位 7,466 6,174

空头仓位 20,505 21,666

净仓位 -13,039 -15,492

加元(100,000加元为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓位 38,522 41,844

空头仓位 32,859 34,563

净仓位 5,663 7,281

澳元(100,000澳元为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓位 71,658 65,747

空头仓位 29,720 29,173

净仓位 41,938 36,574

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月26日当周 前一周

多头仓位 16,405 16,796

空头仓位 4,564 4,764

净仓位 11,841 12,032(完)

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