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亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 09:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.18 +0.50 +1.09 1225693

搜狐 59.06 +0.22 +0.37 158028

网易 88.04 -0.25 -0.28 247473

百度 214.52 +0.71 +0.33 1455106

台湾

台湾积体电路 20.94 +0.03 +0.14 1191353

联电 2.22 +0.01 +0.45 252192

日月光 6.38 +0.05 +0.79 109679

矽品精密 7.35 +0.05 +0.68 316528

和信超媒体 0.99 +0.02 +1.58 18398

友达 4.94 -0.03 -0.60 40655

中华电信 31.22 -0.23 -0.73 8788

台湾国际航电 54.33 +0.21 +0.39 1162433

香港

中国移动 62.28 +0.34 +0.55 195007

中国联通 17.73 +0.55 +3.20 311084

中国电信 61.51 +1.77 +2.96 18842

中芯国际 4.60 +0.00 +0.00 9616

电讯盈科 6.31 +0.03 +0.48 1000

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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