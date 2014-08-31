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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:09 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(648,601口)

190,434 200,146 74,166 337,225 245,922 601,825 520,234 46,776 128,367

较8月19日变动(未平仓合约：增加3,402口)

-2,487 7,975 -5,552 7,608 -6,628 -431 -4,205 3,833 7,607

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 30.9 11.4 52.0 37.9 92.8 80.2 7.2 19.8

各类交易商数量(总计为638家)

154 235 155 126 206 373 517 (完) (整理 张若琪 审校 白云)
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