CFTC报告：CBOT大豆期货8月26日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透8月29日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(648,601口)
190,434 200,146 74,166 337,225 245,922 601,825 520,234 46,776 128,367
较8月19日变动(未平仓合约：增加3,402口)
-2,487 7,975 -5,552 7,608 -6,628 -431 -4,205 3,833 7,607
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.4 30.9 11.4 52.0 37.9 92.8 80.2 7.2 19.8
各类交易商数量(总计为638家)
154 235 155 126 206 373 517 (完) (整理 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。