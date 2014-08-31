CFTC报告：CBOT小麦期货8月26日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透8月29日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(396,273口)
119,887 159,139 58,450 178,502 126,008 356,839 343,597 39,434 52,676
较8月19日变动(未平仓合约：减少23,918口)
-538 -4,389 -13,060 -10,379 -10,809 -23,977 -28,258 59 4,340
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.3 40.2 14.7 45.0 31.8 90.0 86.7 10.0 13.3
各类交易商数量(总计为369家)
107 118 118 90 94 280 269 (完)
(整理 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。