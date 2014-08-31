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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(396,273口)

119,887 159,139 58,450 178,502 126,008 356,839 343,597 39,434 52,676

较8月19日变动(未平仓合约：减少23,918口)

-538 -4,389 -13,060 -10,379 -10,809 -23,977 -28,258 59 4,340

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.3 40.2 14.7 45.0 31.8 90.0 86.7 10.0 13.3

各类交易商数量(总计为369家)

107 118 118 90 94 280 269 (完)

(整理 张若琪 审校 白云)
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