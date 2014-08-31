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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:08 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,254,162口)

451,689 384,380 124,024 549,947 492,315 1125660 1000719 128,502 253,443

较8月19日变动(未平仓合约：减少66,851口)

-12,069 -421 -23,352 -34,758 -47,062 -70,179 -70,835 3,328 3,984

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.0 30.6 9.9 43.8 39.3 89.8 79.8 10.2 20.2

各类交易商数量(总计为729家)

155 203 155 261 288 517 562 (完)

(整理 张若琪 审校 白云)
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