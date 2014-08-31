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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:07 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(172,740口)

55,492 64,550 15,167 89,608 77,975 160,267 157,692 12,473 15,048

较8月19日变动(未平仓合约：增加7,764口)

1,135 -2,671 742 6,257 9,752 8,134 7,823 -370 -59

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.1 37.4 8.8 51.9 45.1 92.8 91.3 7.2 8.7

各类交易商数量(总计为256家)

75 102 65 63 56 182 183 (完)

(整理 张若琪 审校 白云)
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