CFTC报告：ICE棉花期货8月26日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透8月29日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(172,740口)
55,492 64,550 15,167 89,608 77,975 160,267 157,692 12,473 15,048
较8月19日变动(未平仓合约：增加7,764口)
1,135 -2,671 742 6,257 9,752 8,134 7,823 -370 -59
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.1 37.4 8.8 51.9 45.1 92.8 91.3 7.2 8.7
各类交易商数量(总计为256家)
75 102 65 63 56 182 183 (完)
(整理 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。