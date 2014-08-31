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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:06 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,550,253口)

424,250 106,523 573,594 476,824 817,401 1474668 1497518 75,585 52,735

较8月19日变动(未平仓合约：增加7,916口)

-5,038 708 13,269 3,899 -7,247 12,130 6,730 -4,214 1,186

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.4 6.9 37.0 30.8 52.7 95.1 96.6 4.9 3.4

各类交易商数量(总计为328家)

119 81 142 90 96 281 268 (完) (整理 张若琪 审校 白云)
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