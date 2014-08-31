CFTC报告：COMEX期金8月26日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透8月29日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(363,608口)
172,022 58,853 23,465 127,433 250,981 322,920 333,299 40,688 30,309
较8月19日变动(未平仓合约：减少2,793口)
-11,824 12,983 3,065 5,056 -19,058 -3,703 -3,010 910 217
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
47.3 16.2 6.5 35.0 69.0 88.8 91.7 11.2 8.3
各类交易商数量(总计为263家)
124 70 68 54 48 205 162 (完)
(整理 张若琪 审校 白云)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。