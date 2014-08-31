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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:05 BJT

CFTC报告：COMEX期金8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(363,608口)

172,022 58,853 23,465 127,433 250,981 322,920 333,299 40,688 30,309

较8月19日变动(未平仓合约：减少2,793口)

-11,824 12,983 3,065 5,056 -19,058 -3,703 -3,010 910 217

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.3 16.2 6.5 35.0 69.0 88.8 91.7 11.2 8.3

各类交易商数量(总计为263家)

124 70 68 54 48 205 162 (完)

(整理 张若琪 审校 白云)
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