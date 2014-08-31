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市场报道 | 2014年 8月 31日 星期日 16:04 BJT

CFTC报告：COMEX期铜8月26日持仓报告(表)

路透8月29日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年8月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(146,526口)

46,253 46,126 13,215 74,400 71,722 133,868 131,063 12,658 15,463

较8月19日变动(未平仓合约：减少5,499口)

2,193 -4,048 -2,188 -4,116 2,079 -4,111 -4,157 -1,388 -1,342

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 31.5 9.0 50.8 48.9 91.4 89.4 8.6 10.6

各类交易商数量(总计为235家)

75 89 54 50 55 155 170 (完) (整理 张若琪 审校 白云)
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