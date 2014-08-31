CFTC报告：COMEX期铜8月26日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透8月29日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年8月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(146,526口)
46,253 46,126 13,215 74,400 71,722 133,868 131,063 12,658 15,463
较8月19日变动(未平仓合约：减少5,499口)
2,193 -4,048 -2,188 -4,116 2,079 -4,111 -4,157 -1,388 -1,342
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.6 31.5 9.0 50.8 48.9 91.4 89.4 8.6 10.6
各类交易商数量(总计为235家)
75 89 54 50 55 155 170 (完) (整理 张若琪 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。