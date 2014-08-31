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亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 14:21 BJT

中股业绩：超日太阳上半年巨亏26亿元，预计前三季亏损势头难扭转

路透上海8月31日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 公布的半年报显示，上半年巨亏26.07亿元人民币，较去年同期亏损大增逾五倍，因流动资金匮乏；公司并预计前三季度亏损势头难扭转，亏损额介于27.07亿-28.07亿元之间。

半年报并显示，超日太阳上半年实现销售收入1.70亿元，同比降幅为42.17%；截止6月30日，资产总额为35.85亿元，负债总额为64.72亿元，资产负债率超过100%。

该公司指出，2014年上半年公司缺乏维持正常生产经营的所需的流动资金，以至于本期公司生产经营收入大幅下降，同时在本期计提了大额的资产减值准备。

公司并称，目前重整工作正在有序推进，经管理人申请，上海市第一中级人民法院已经批复同意公司在重整期间继续营业，为减少公司亏损，公司管理层与管理人一起制定生产计划、争取订单、筹措流动资金，公司本部正在逐步恢复部分生产。

超日太阳8月中旬召开的债权人会议上，超过七成债权人审议通过了相关财产管理方案，意味着下一步超日太阳财产处置工作将正式展开。

该公司因连续亏损三年，按照深交所相关规定，公司股票于5月28日起暂停上市，11超日债 于5月30日起终止上市。

超日之前公布业绩显示，2013年公司亏损14.52亿元，2014年第一季度继续亏损1.07亿元。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元，债券存续期限为五年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

2014年3月7日，其债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。（完）

参看相关细节，请点选深圳证券交易所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
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