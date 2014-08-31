中股业绩：超日太阳上半年巨亏26亿元，预计前三季亏损势头难扭转

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海8月31日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 公布的半年报显示，上半年巨亏26.07亿元人民币，较去年同期亏损大增逾五倍，因流动资金匮乏；公司并预计前三季度亏损势头难扭转，亏损额介于27.07亿-28.07亿元之间。
半年报并显示，超日太阳上半年实现销售收入1.70亿元，同比降幅为42.17%；截止6月30日，资产总额为35.85亿元，负债总额为64.72亿元，资产负债率超过100%。
该公司指出，2014年上半年公司缺乏维持正常生产经营的所需的流动资金，以至于本期公司生产经营收入大幅下降，同时在本期计提了大额的资产减值准备。
公司并称，目前重整工作正在有序推进，经管理人申请，上海市第一中级人民法院已经批复同意公司在重整期间继续营业，为减少公司亏损，公司管理层与管理人一起制定生产计划、争取订单、筹措流动资金，公司本部正在逐步恢复部分生产。
超日太阳8月中旬召开的债权人会议上，超过七成债权人审议通过了相关财产管理方案，意味着下一步超日太阳财产处置工作将正式展开。
该公司因连续亏损三年，按照深交所相关规定，公司股票于5月28日起暂停上市，11超日债 于5月30日起终止上市。
超日之前公布业绩显示，2013年公司亏损14.52亿元，2014年第一季度继续亏损1.07亿元。
11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元，债券存续期限为五年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。
2014年3月7日，其债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。（完）
参看相关细节，请点选深圳证券交易所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。