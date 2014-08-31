美国新股：阿里巴巴计划在9月初上市--消息

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 阿里巴巴仍在等待美国证交会的上市批准
* 阿里巴巴上市募资规模或超过200亿美元
路透香港8月30日 - 一位知情消息人士周六对路透表示，中国电商巨擘阿里巴巴集团 正在计划于9月8日当周在纽约证交所挂牌上市。
这宗广受期待的首次公开发行(IPO)有望筹资逾200亿美元，成为美国最大的科技企业上市案。
消息人士称，阿里巴巴仍在等待美国证券交易委员会(SEC)最后的上市批准，具体上市日期仍未确定。
这位消息人士要求匿名，因相关信息未被公开。
路透记者周六联系到的阿里巴巴驻香港发言人士拒绝对售股计划置评。
华尔街日报援引知情消息人士报导称，阿里巴巴预计与美国证交会的协商将在下周完成。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。