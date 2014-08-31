《美债一周展望》公债价格暂停涨势持稳，关注下周欧洲央行政策会议

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 公债在持续上涨一周后持稳

* 欧洲央行下周可能不采取量化宽松政策，令市场失望

* 德国财长警告，欧洲央行已经用尽货币政策手段

* 英国恐怖主义警报，令对公债的避险买盘增加

路透纽约8月29日 - 美国公债周五持稳，持续一周的升势暂歇，因投资者将焦点放在下周倍受关注的欧洲央行政策会议上。

一些市场人士对欧洲央行总裁德拉吉上周五讲话的解读为，欧洲央行已调整了对通胀下降的预期，央行采取新的量化宽松政策来遏制通胀进一步下滑的可能性增加。

这扶助拉低德债收益率至纪录低位，美债收益率也一起下滑。

但其他人士表示，欧洲央行不太可能马上采取行动，且央行密切关注的市场指标，例如五年期和五年远期损盈平衡通胀率，仍显示未来通胀将接近央行设定的2%的目标。

美国公债下周很可能继续跟随欧元区公债的走势，公债面临的风险是欧洲央行会议后的失望情绪将可能使公债收益率攀升。

“如果因预期欧洲央行将进一步放宽政策，欧元区公债上涨，那么，如果欧洲央行不放宽政策，欧元区长债是否将会遭沉重抛售呢? ”道明证券利率策略师Richard Gilhooly说。

“即使欧洲央行下周没有行动，但央行仍会谈到将采取什么举措，这将会带动公债市场上涨，”Gilhooly说。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受彭博专访时表示，欧洲央行(ECB)没有对抗通缩的工具，货币政策已经用尽手段。他说，“市场中的流动性并未过低，甚至还有些过高。”

美国公债上涨，也受助于避险买盘，此前英国将恐怖主义警报上调至第二高等级，首相卡梅伦称，伊斯兰国在叙利亚和伊拉克的行动对英国构成有史以来最大的安全风险。

月末买盘也增加对美债的需求。

“没有卖家，市场只有买盘，且买盘已保持了一段时间，”加拿大丰业银行美国公债交易部主管Charles Comiskey表示。

欧洲央行政策会议，以及包括乌克兰紧张情势在内的地缘政治忧虑很可能是下周市场焦点，美国8月非农就业报告也将在下周五出炉。

指标10年期公债价格 上涨2/32，收益率报2.33%。(完)

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