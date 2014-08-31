中国债市：华锐风电抛出部分买回公司债方案，或预示本金偿付有风险

路透上海8月31日 - 中国华锐风电科技 周六公告称，旗下的江苏华锐拟以低于面值逾10%的价格购买华锐风电至多7亿元人民币公司债，目前的持有人均有权将所持公司债出售给江苏华锐，单个账户上限为50万元或持有市值的10%。在年内面临投资人回售行权压力之际，华锐抛出此方案，或预示其未来本金偿付面临一定的风险。

华锐风电公司债有11华锐01 和11华锐02 ，于2011年12月27日发行，期限均为五年，到期日均为2016年12月27日，其中11华锐01附第三年末（即今年12月26日前）投资者回售选择权，规模分别为26亿元和2亿元，此次华锐江苏将购买的是11华锐01即“122115”。

中金公司固定收益研究团队的简评指出，从最新的半年报情况看，华锐风电没有新增订单，并出现银行收贷现象，内外部现金流产生能力均很弱；账面货币资金持续大幅下降且目前已远不足以覆盖公司债回售额，而且应收款短期内回收困难。综合考虑，如果没有外力支援，华锐公司债到期偿付难度较大。

中金公司并认为，从公司最新财务情况，以及提前作出回购安排来看，如不同意提前出售，则存在遭受更大损失的风险。而按照方案中非全额回购的安排，实质上已经触及了一般的违约定义，即未能按时足额支付本息。

而如果“锐01暂停”成为公募债市场首支本金违约债券，其影响应超过超日债利息违约，短期内低评级债可能出现明显调整。

公告指出，江苏华锐本次购买部分“122115”，购买价格将不低于其暂停交易前20个交易日的平均交易价格（不含利息），即87.27元/张；利息按照本期债券票面年利率（6%）和利息期间经计算后支付，利息期间为上一个付息日（2013年12月26日）至申报截止日。

此外，“122115”全体持有人均有权按照江苏华锐设定的单个账户的金额或者比例上限，将其持有的“122115”出售给江苏华锐。

公告并称，江苏华锐将在本方案经本期债券持有人会议审议通过后，尽快确定有关实施方案；实施方案公告前，出现包括但不限于因江苏华锐资金紧张等客观原因导致本方案无法继续实施的，江苏华锐有权决定终止执行本方案。

江苏华锐成立于2008年6月，注册资本2亿元，华锐风电持有江苏华锐100%股权。截至2013年年末，江苏华锐经审计的总资产195,949.72万元、净资产64,017.02万元，2013年度实现净利润-1,988.79万元。

*ST锐电周五收报3.42元，过去一个月上涨11.04%。

**上半年减亏，但经营仍困难**

华锐风电公布的半年报显示，2014年上半年亏损2.86亿元，较上年同期的4.58亿元减亏；此外上半年营业收入达20.51亿元，同比增近五成，显示经营情况稍有好转。

不过公司指出，虽然上半年的营业收入、净利润、费用支出控制等较去年同期有所改观，但受到前述不确定性因素和各种不利情况反复作用的影响，公司经营困难依然很大，经营情况和经营形势很不乐观。

报告期内，该公司货款回收、机组出质保、市场拓展以及融资等重点工作的完成情况均低于预期。其中回收货款18.15亿元，较去年同期下降4.30亿元。资金紧张还导致公司的生产组织与供货明显低于预期；上半年公司未能中标新项目或新签订单。

公司并预计前三季的累计净利润可能仍为亏损，主要原因为：逾期货款账龄增加，坏账准备计提继续提高；资金紧张导致正在执行的项目配套件供应不及时、项目执行延迟，销售收入低于预期。

华锐风电4月30日曾公告称，因连续两年净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示；随后5月12日公司债被暂停上市交易。

2013年报显示，华锐去年亏损34.46亿元，较2012年的5.83亿元亏损急剧扩大。不过，今年一季度亏损1.71亿元，较去年同期的2.49亿元减少。

**提前购买方案已部分触及“违约”定义**

中金公司的分析称，从本次方案安排看，债券投资者具有持有人大会投票权和提前出售选择权。但提前出售并不能完全获取票面本息，而且单个账户还具有出售金额或比例限制，单个帐户持券量较大投资者的大部分持仓必须等待回售日偿付。

中金公司认为，提前购买方案的提出已经部分地触及“违约”定义，尽管华锐公司债距离正式回售日还有三个多月的时间，方案的最终确定和实施还有很大不确定性，但按照上述方案中非全额回购的安排，实质上已经触及了一般的违约定义，即未能按时足额支付本息。

根据华锐风电的公告，投资者可以选择将其持有的全部或部分“122115”出售给江苏华锐，也有权选择不出售。债券持有人如按照方案实施公告出售所持有的全部“122115”，即视为放弃债券到期行使投资者回售权以及本息兑付等一切权利，并充分理解并无条件接受本期债券持有到期或正常回售权行使时本息能够按期足额兑付。

对于选择放弃出售或仅部分出售其所持有的“122115”的持有人，公告亦明确警示了可能面临的风险，“即视为充分理解可能承担本期债券持有到期或正常回售权行使时可能面临的本息不能足额兑付的风险。”

中金公司指出，本次提前购买价格并不是完全按照票面本息，根据投资者买入价格的不同，可能有大约10-15%的损失。而从持有人出售上限规定来看，持有金额低于50万的账户如果同意提前出售，将只会损失购买价格与票面价格的差值，但50万以上的账户即使同意提前出售，也只能出售持仓的一部分，剩余的还得被动等到12月回售日。

而且50万和10%也不是最终方案，只是预设的上限，最终方案还有可能还低于这个水平。这也就意味着持券量较大的投资者可能面临较大损失。此外需要注意的是，本次债券购买方案公告仅针对“122115”，“122116”投资者可参与债券持有人大会投票，但不能提前出售，只能等待2016年12月债券到期，或者在债券到期前发行人破产清偿。

华锐风电的公告称，债券持有人单个账户可以出售的金额上限不超过50万元（按债券面值计算），比例上限不超过单个账户持有面值的10%，金额或者比例上限就高不就低。最终的单个账户金额、比例申报限额，由江苏华锐根据其资金状况确定并以公司的方案实施公告为准。

中金公司进一步分析谈到，目前公司内部流动性状况确实非常紧张，如果不依赖外力，回售日全额兑付的可能性较低，而且在回售日之前的几个月内，由于公司账面还有近90亿元应付帐款以及其他一些诉讼事项，投资者等待回售可能会面临更高的损失率。

对于持有金额较大的投资者而言，同意此方案的风险是给与了中小投资者一定的优先受偿权。因本方案中大机构的提前出售比例只有10%，出售获得的收益相比整个持仓而言相对有限，而50万以下的投资者却可以收回近九成的本金。从这个角度看，此次回购方案的推出更多可能是考虑到保护风险识别能力较低的散户投资者的利益。

不过中金还指出，正面地看，华锐与超日相比存在一定优势，虽然也已经被银行收贷，但目前账面已无银行借款，除了公司债外主要就是约90亿的应付账款和票据，公司债获得清偿的可能性会相对大一些，诉讼纠葛可能也会相对少。即使最终违约，违约后损失率可能会低一些。

2014年3月7日，超日太阳 公司债暂停上市期间，公司因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。(完)

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