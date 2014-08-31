版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 31日 星期日 10:52 BJT

伊拉克情势：澳洲加入多国行列对伊提供武器和援助物资

路透澳洲珀斯8月31日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周日称，澳洲将应美国要求，向伊拉克北部与伊斯兰国武装作战的库尔德族军队提供军事设备和援助物质。

艾保德称，澳洲将加入加拿大、意大利、法国、英国和美国的行列，提供武器和人道救援物资，这是伊拉克和当地其他国家协调进行的多国努力内容之一。

“伊拉克目前的局势是场人道主义灾难，”艾保德在声明中称。他表示，澳洲将继续与国际伙伴一道应对激进势力带来的安全威胁。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐