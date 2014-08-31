中国汽车：工信部公布首批免征购置税的新能源车，上汽、长安等入围

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海8月31日 - 在7月中国宣布未来几年将免征新能源车购置税后，政策落地细节倍受关注。中国工业和信息化部周五公布首批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，上汽集团 、长安汽车 以及比亚迪 等旗下的主要新能源车型悉数入围。
目录显示，入围的乘用车型中，包括纯电动和插电式混合动力两类，其中纯电动车型包括上汽荣威E50、长安汽车E30、比亚迪e6和腾势等。
插电式混合动力车型包括上汽荣威550PHEV、比亚迪秦、广汽集团乘用车公司的增程式混合动力轿车以及江淮汽车 的和悦iREV。
工信部指出，该目录将于今年9月1日起开始实施。
中国国务院7月9日召开常务会议，决定自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税，并要求有关部门抓紧制定公布车型目录。 (完)
参看相关细节，请点选中国工信部网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。