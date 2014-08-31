东欧情势：乌克兰称俄坦克碾平一边陲小镇，欧盟可能对俄进行更多制裁

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
* 基辅称，俄罗斯支持的叛军在东部占领更多地盘
* 欧盟峰会将要求准备对俄进行更多制裁
路透基辅/布鲁塞尔8月30日 - 乌克兰称，俄罗斯坦克碾平了一个边陲小镇，亲俄叛军在东部占领更多地盘；欧盟领导人周六则暗示他们可能对俄进行更多制裁。
参加布鲁塞尔欧盟峰会的乌总统波罗申科称，他希望能有一个政治解决方案，但他警告称，他的国家濒临爆发全面战争。
基辅和西方大国指责俄向乌境内输送士兵，支持乌东部的亲俄叛军进行已持续五个月的分裂战争。俄罗斯对此一再驳斥。
但乌政府军方发言人Andriy Lysenko对基辅的记者表示，俄罗斯坦克进入了乌俄边境的乌克兰小镇Novosvitlivka，所到之处的每栋房屋都遭到坦克炮击。
“我们获得的信息显示，当地几乎每栋房屋都被摧毁了，”Lysenko补充称，但他没有具体说明这起袭击是在何时发生的。乌克兰的每日军情简报通常提供前24小时的信息。
Lysenko称，叛军在其主要据点卢甘斯克的东部占领了更多地盘。
“俄罗斯联邦正继续对乌克兰东部进行直接军事侵略。俄罗斯人持续向当地输送军事设备和‘雇佣兵’，”乌克兰国防和安全委员会在Twitter上发文称。
基辅和西方国家称，近期叛军之所以能占领更多地盘，是因为有俄罗斯军队装甲部队的到来，俄总统普京派出这些部队支持分裂势力，若不是俄方支持，叛军已几乎接近溃败。
周六俄罗斯没有立即对此发布新的评论。
在布鲁塞尔举行的欧盟领导人会议委任波兰总理Donald Tusk担任欧洲理事会(European Council)主席，赋予东欧地区经常批评俄罗斯的强硬派人士在欧盟新的影响力。
据这次峰会的声明草稿显示，欧盟领导人将要求欧盟执委会和欧盟的外交服务机构“尽快就必要情况下将采取的进一步制裁展开前期准备工作”。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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