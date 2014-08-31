东欧情势：欧盟对俄发出制裁威胁，但落实时机不确定

* 欧盟官员将在一周内准备有关新制裁的提议

* 梅克尔称，如果俄不改变策略，将遭受新制裁

* 欧盟官员的内部分歧显示，新制裁暂无明确的最后期限和条件

* 乌克兰领导人向欧盟求援，警告乌国将爆发“全面战争”

路透布鲁塞尔8月31日 - 欧盟扬言，如果俄罗斯不开始改变在乌克兰的行动，将对其采取新的贸易制裁；但参加布鲁塞尔欧盟峰会的领导人之间存在明显分歧，使得实施新制裁措施的时机变得不确定。

乌克兰总统波罗申科此前发表了一番冗长的讲话，他警告称，如果俄军继续支持亲俄叛军，乌克兰将可能很快爆发“全面战争”。之后，欧盟领导人周日同意由官员在一周内起草一份新措施清单，这些措施有可能冲击到许多行业。

但欧盟官员担心制裁有可能影响到自己国家增长乏力的经济，以及他们获得俄罗斯能源供应的渠道，这些不安情绪意味着，内部存在分歧的欧盟有可能不会同意对普京设定明确最后期限或确切条件。尽管有大量证据存在，普京依然否认俄军介入了乌克兰危机中。

欧洲理事会(European Council)要求俄罗斯“马上从乌克兰撤走所有军备和兵力”，并敦促达成停火。领导人要求欧盟执委会在一周内准备好有关新制裁的提议待审议，包括针对与乌东部分裂势力有来往的个人或机构的措施。

德国总理梅克尔指出，新措施将在一周内准备好，她表示，普京必须采取行动避免新制裁，并称：“如果当前局势持续或恶化，将会做出有关新制裁的决定。”

她说，惩罚有可能针对任何一个欧盟已提到过的会瞄准的商业领域。

但在被问及欧盟制裁行动的最后期限时，欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)说：“进一步行动将取决于相关局势的发展。没有明确的标准，但我能向你保证的是，每个人都认为我们必须快速行动。”(完)